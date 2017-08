Siemens: Ist die Abwärtsfahrt der Aktie nun zu Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Liebe Leser,

Siemens konnte in den vergangenen Wochen die Kursentwicklung wieder stabilisieren. Die Aktie hatte binnen sechs Monaten gegen den Markttrend gut 9 % abgegeben. Dabei sind gerade aus charttechnischer Sicht wichtige Unterstützungen unterkreuzt worden, etwa in Höhe von 125 Euro. Nun scheint der Abwärtsmarsch ausgebremst worden zu sein. Die Aktie ist zuletzt sogar leicht geklettert und konnte sich über der bedeutenden runden Marke von 100 Euro souverän halten. Ein neuerlicher Aufwärtsmarsch scheint nun wieder möglich.

Als Kursziel käme demnach 133,09 Euro in Frage, gleichbedeutend mit dem am 26. April 2017 erreichten Allzeithoch. Davon ist der Kurs derzeit etwa 16,5 % entfernt. Eine wichtige weitere Unterstützung ist das aktuelle 1-Jahres-Tief bei 101,19 Euro, erreicht am 3. November 2016. Dieser Boden sollte nach aktueller Meinung halten. Fundamental orientierte Analysten aus Bankhäusern raten dementsprechend auch zum „Kauf“ (55 %). 35 % votieren für „Halten“, während 10 % auf „Verkaufen“ setzen.

Technische Analyse: Knappe Entscheidung

Durch den Kurssturz ist die Aktie in den technischen Abwärtstrend geraten. Allerdings fehlen nach Meinung technischer Analysten lediglich etwa 7 %, um die Trendpfeile in allen bedeutenden Dimensionen aufwärts zu drehen. Ein Trendwechsel scheint daher möglich.

Die Aktie von Siemens ist kurzfristig noch ein Fall für Short-Investoren. Mittel- und langfristig jedoch kämpft der Wert um ein Comeback in den grünen Bereich.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Siemens?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Frank Holbaum.