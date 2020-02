Siemens: Hier ist man am Zug!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Das Jahr 2020 wird für Siemens ein Jahr der Veränderung. Der sich längst im Umbau befindliche Technologie-Konzern will laut Medienberichten unter anderem seine Sparte Gas and Power ausgliedern und im September unter dem Namen Siemens Energy an die Börse bringen. Das Kerngeschäft bei Siemens soll künftig aus dem Digitalisierungsgeschäft sowie der smarten Infrastruktur bestehen – und dem Zuggeschäft.



