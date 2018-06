Siemens Heathineers: In kleinen Schritten immer höher!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Eine umfangreiche Charthistorie hat die erst im Frühjahr an die Börse gegangene Siemens Heathineers-Aktie noch nicht zu bieten. Insofern ist das Wort Allzeithoch an dieser Stelle etwas mit Vorsicht zu genießen, auch wenn es vollkommen korrekt ist, dass die Aktie in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch erreicht hat.

Der mit dem Börsengang begonnene stabile Aufwärtstrend wird damit fortgesetzt. Er war im Mai etwas abgeflacht, hat ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.