Siemens Heathineers: Die Aufwärtsdynamik schwächt sich deutlich ab

Die im Frühjahr an die Börse gegangene Siemens Heathineers-Aktie befindet sich noch in einem stabilen Aufwärtstrend. Seit dem Sprung auf das Parkett zog der Kurs schwungvoll an. Der flachere Aufwärtstrend ist weiterhin intakt und sollte mittelfristig fortgesetzt werden, der steilere Aufwärtstrend der ersten Monate wurde durch die zähe Seitwärtsbewegung der letzten Tage jedoch gebrochen.

Unterbrochen wurde die konstante Aufwärtsbewegung im ersten Halbjahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.