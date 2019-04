Siemens Healthineers und Servier werden Partner von Flying Health

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

München (ots) - Siemens Healthineers und Servier Deutschland sindneue Partner von Flying Health. Flying Health ist das führendedigitale Ökosystem der Gesundheitswirtschaft. Partner sind sorgsamausgewählte Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, die gemeinsam mitDigital Health Startups eine vernetzte Entwicklungsumgebung für dieGesundheitsversorgung der Zukunft bilden. Bei Flying Health werdeninnovative Technologien, digitale Services sowie neueWertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle praxisnah entwickelt, inPilotprojekten validiert und in den Markt gebracht."Wir freuen uns mit den neuen Partnern Siemens Healthineers undServier unser Ökosystem weiter auszubauen. Die Expertise der beidenUnternehmen ist ein wertvoller Beitrag für die Entwicklungzukunftsfähiger, nachhaltiger Versorgungsmodelle. Wir sehen, dassder Digital Health Markt zunehmend an Reife gewinnt. Es entwickeltsich ein Digitaler Sektor, der die Gesundheitswirtschaft, wie wir siekennen, grundlegend verändern wird. Mit unseren Partnern gestaltenwir diesen Zukunftsmarkt aktiv mit, um Patientinnen und Patientenauch zukünftig erstklassige, medizinische Versorgung zu ermöglichen."erläutert Dr. Markus Müschenich, Mitgründer und Managing Partner vonFlying Health.Mit Siemens Healthineers wird erstmalig ein in Bildgebung undLabormedizin weltweit führendes Unternehmen Partner im Flying HealthÖkosystem. Der Fokus der Zusammenarbeit richtet sich sowohl auf dieEntwicklung patientenzentrierter, digitaler Services als auch aufinnovative Lösungen für Gesundheitsversorger weltweit. Stefan Pflaum,Senior Vice President und Head of global eHealth solutions,erläutert: "Als ein Unternehmen mit hoher Innovationskraft inKünstlicher Intelligenz wissen wir sehr gut einzuschätzen, welchhohes Potenzial in der Zusammenführung und Verarbeitung relevanterInformation liegt. Stellen wir uns beispielsweise eine auf offenenStandards basierende Plattform vor, die Leistungserbringer mitPatienten, Versicherern und weiteren Akteuren im Gesundheitswesenvernetzt. Mit dem aus solch einer Vernetzungsplattform generierten,digitalen Wissen lassen sich nicht nur die Leistungserbringer inihren Aufgaben unterstützen, auch Patienten können so die notwendigeTransparenz für das Management ihrer eigenen Gesundheit erhalten."Mit Servier Deutschland stärkt Flying Health den Bereich derpharmazeutischen Industrie insbesondere in den SchwerpunktenOnkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Psychiatrie. ServierDeutschland ist bereits langjährig und stark in der Entwicklung undKommerzialisierung von Medizinischen Digitalen Anwendungen inDeutschland engagiert. Für die Partnerschaft haben es sich Servierund Flying Health zum Ziel gesetzt, den Markteintritt für DigitalTherapeutics in Deutschland zu forcieren und entsprechendeGeschäftsmodelle und digitale Wertschöpfungsketten zu entwickeln."Patienten und Innovationen stehen im Mittelpunkt all unsererAktivitäten", sagt Oliver Kirst, Geschäftsleiter der ServierDeutschland GmbH. "Wir freuen uns sehr über diese Kooperation, dennFlying Health ergänzt den bei Servier bereits etabliertenGeschäftsbereich Digital Health. Die Zusammenarbeit bietet dieChance, gemeinsam die Entwicklung von Digital Therapeuticsvoranzutreiben, um die Versorgung von Patienten in Deutschland zuverbessern."Mit den neuen Partnern ergänzt Flying Health das bestehendeNetzwerk. "Wir wollen weiter wachsen und Unternehmen aus derGesundheitswirtschaft und Industrie sowie Startups zusammen bringen.Wir sehen derzeit ein Window of Opportunity für die Positionierung indem wachsenden Digital Health Markt. Wer diesen Markt für sichgewinnt, ist noch nicht ausgehandelt. Mit unseren Partnern arbeitenwir täglich an wettbewerbsfähigen Versorgungsmodellen für dieZukunft, denn eines ist sicher - wie es heute ist, wird es morgennicht mehr sein.", sagt Laura Wamprecht, die bei Flying Health dasPartnerprogramm leitet.Pressekontakt:Arnd PrilippServier Deutschland GmbHLeitung UnternehmenskommunikationElsenheimerstraße 5380687 München, DeutschlandTel +49 (0)89/ 570 95 176Fax +49 (0)89/ 570 95 126E-Mail: arnd.prilipp@servier.deOriginal-Content von: Servier Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell