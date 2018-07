Siemens Healthineers: Die kurze Schwächephase ist überwunden!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die erst im Frühjahr an die Börse gegangene Siemens Healthineers-Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend. Seit dem Sprung auf das Parkett zog der Kurs schwungvoll an. Inzwischen wurde auch die 38,00-Euro-Marke auf Schlusskursbasis überwunden und Kurse jenseits von 39,00 Euro scheinen nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Die Ende Juni/Anfang Juli aufgetretene Schwächeperiode ist damit überwunden. Sie dürfte viele Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.