Siemens Healthineers: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Kurs der Aktie Siemens Healthineers steht am 04.03.2020, 16:58 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 38.41 EUR. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsausrüstung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Siemens Healthineers einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Siemens Healthineers jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Healthineers-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 38,8 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (38,05 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,93 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (41,69 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,73 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Siemens Healthineers-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Die Siemens Healthineers-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Für die Siemens Healthineers sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 4 Buc, 11 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 7 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Siemens Healthineers. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 42,41 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 11,45 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 38,05 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Die Aktie von Siemens Healthineers gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,65 insgesamt 79 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 99,36 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".