Siemens Healthineers: Weiter im Aufwind!

Liebe Leser,

eine starke Vorstellung legt weiterhin die Aktie der Siemens-Tochter „Siemens Healthineers“ hin. Alleine am Dienstag ging die Aktie mit einem Plus von 1,01 Euro bzw. rund 3% auf 34,415 Euro aus dem Xetra-Handel. Um das einzuordnen: Erst Mitte März war die Aktie für 28 Euro je Stück an die Börse gekommen (sogenanntes IPO). Wer zu besagten 28 Euro Aktien erhalten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.