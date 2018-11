Siemens Healthineers: Vorschusslorbeeren aus der Schweiz!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

In vielen Gesundheitsbereichen herrscht aus diversen Gründen Personalmangel. Insbesondere für das Scannen von Patienten mit komplexen Fragestellungen sind laut Siemens Healthineers nicht immer an allen Standorten einer Klinik oder Praxis entsprechend Experten vorhanden. Mit einer Neuentwicklung will die Siemens-Tochter dem ein Stück weit entgegenwirken. Aus der Schweiz bekommt das Unternehmen bereits Vorschusslorbeeren.

Unterstützung aus der Ferne

Denn Siemens Healthineers wird auf dem Kongress

Ein Beitrag von Achim Graf.