Siemens Healthineers: Starten die Käufer nun ihren Angriff auf das Allzeithoch?

Die im Frühjahr neu an die Börse gegangene Siemens Healthineers-Aktie markierte am 29. August bei 39,94 Euro ihr derzeit gültiges Allzeithoch. Anschließend ging der Wert in eine scharfe Korrektur über. Sie ließ den Kurs bis zum 11. Oktober wieder auf 31,90 Euro zurückfallen.

Der seitdem laufende Anstieg hat bislang einen vierteiligen Verlauf. Eine erste Aufwärtswelle ließ den Kurs bis auf 36,26 Euro ansteigen,

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.