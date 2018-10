Siemens Healthineers: Die Käufer neigen zu früh zur Schwäche!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Käufer der im Frühjahr neu an die Börse gegangenen Siemens Healthineers-Aktie waren in den letzten Tagen um Schadensbegrenzung bemüht. Hatte sich ihr Investment in den ersten Monaten nach dem Börsengang noch sehr schön entwickelt, gab es seit dem Allzeithoch vom 29. August bei 39,94 Euro wenig Grund zur Freude.

Die Aktie ging in eine ausgeprägte Korrektur über, die immer noch nicht abgeschlossen

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.