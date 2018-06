Siemens Healthineers: Ist die Aktie eine Überlegung wert?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Erst im März dieses Jahres hatte der Mutter-Konzern Siemens seine Medizintechnik-Sparte Healthineers an die Börse gebracht und schon jetzt soll der Börsenneuling in den TecDax aufgenommen werden. Dieser Aufstieg könnte dem Papier guttun, denn durch die Mitgliedschaft im TecDax wird der Bekanntheitsgrad weiter erhöht. Die Aktie reagierte erwartungsgemäß auch positiv auf diese Nachricht und zog weiter an.

Ein Beitrag von Lukas Burmester.