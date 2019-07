Siemens Healthineers: Gleich zwei gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens Healthineers hat in der Vorwoche einen herben Absturz erlebt. Von noch 38,10 Euro zu Handelsbeginn am Donnerstag ging es hinab auf 36,07 Euro. Die britische Investmentbank HSBC hatte das Unternehmen vor Zahlen von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 42 auf 41 Euro gesenkt. Wie in den vorangegangenen Quartalen dürfte auch im aktuellen Geschäftsquartal der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung