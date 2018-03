Siemens-Healthineers-Aufsichtsrätin kauft Aktien des Konzerns für 100 000 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

ERLANGEN (dpa-AFX) - Die Siemens-Healthineers-Aufsichtsrätin Marion Helmes hat sich für 100 000 Euro Aktien der Siemens-Tochter gekauft.



Die ehemalige Chefin des Pharmakonzerns Celesio habe Papiere für knapp 104.000 Euro erworben, teilte Siemens Healthineers am frühen Dienstagabend mit.

Die Medizintechnik-Tochter von Siemens war am Freitag an die Börse gegangen. Wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist, kaufte Helmes die Aktien am Tag des Börsengangs für gut 29,70 Euro pro Stück. Jetzt liegt der Kurs bei knapp 32,3 Euro./fba/he