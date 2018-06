Siemens Healthineers-Aktie: Die positiven Signale bleiben bestehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Siemens Healthineers hat in den zurückliegenden Wochen ohnehin schon starke Ergebnisse aufs Parkett gelegt. Nun macht sich die Aktie auf den Weg, neue Rekorde zu markieren. Der Wert konnte am Mittwoch um fast 2 Prozent zulegen und deutet damit an, nun auch 37 Euro ins Visier zu nehmen.

Die Aktie ist indes noch nicht lange genug am Markt, sodass man das erreichte ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.