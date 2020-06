Siemens Healthineers-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Healthineers-Aktie hat die Corona-Krise sehr gut gemeistert. Im Zuge der allgemeinen Börsenturbulenzen ist der Kurs mit Verlusten von knapp 30 Prozent zwar ebenfalls deutlich eingebrochen, doch seit Mitte März zeigt die Kurve kontinuierlich nach oben. Das hat dazu geführt, dass bereits am 23. April das Vorkrisenniveau erreicht wurde. In der Folge ging es weiter nach oben, am 20. Mai ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung