Siemens Healthineers Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Liebe Leser,

anders als bei der Deutsche Bank Tochter DWS hat der Börsengang der Siemens-Tochter Healthineers Anleger größtenteils euphorisch gestimmt. Die Aktie startete am Freitag den Handel mit einem Eröffnungskurs von 29,10 Euro je Aktie (XETRA) und könnte den Handel in dieser Woche, im Vergleich zur ersten Kursnotierung an der Börse, mit mehr als 7 % im Plus beenden. In der Spitze ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.