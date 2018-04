Siemens Healthineers Aktie: Wochenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Liebe Leser,

die kürzlich an die Börse gegangene Siemens Healthineers Aktie hat einen sehr positiven Handelsstart hingelegt. Seit Erstkursnotierung auf XETRA hat sie bis dato, Stand Freitagmittag, eine Aufwertung von 18,82 % verzeichnen können. In der Spitze lag das Plus bereits bei über 22 %, seit zwei Tagen korrigiert das Papier allerdings den Aufwärtsschub. Charttechnisch betrachtet dürfte die Zuverlässigkeit der Unterstützungs- und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.