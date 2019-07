Siemens Healthineers-Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers hatte sich in den vergangenen Wochen in ansteigender Form präsentiert und seit Anfang Juni etwa 10 Prozent zulegen können. In dieser Woche schob sich der Kurs auf 38,46 Euro und befand sich damit nur ganz knapp unterhalb des bisherigen 2019er-Hochs von 38,84 Euro.

Doch der Donnerstag hat allen mal wieder vor Augen geführt, wie schnell es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung