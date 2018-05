Siemens Healthineers-Aktie: Weiterhin sehr gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Viele Börsengänge gehen fast unbemerkt an den Anlegern vorbei, nicht so der groß angekündigte Börsengang der ehemaligen Medizintechnik-Sparte von Siemens. Der IPO von Siemens Healthineers wurde von vielen Anlegern aufmerksam verfolgt und auch der Kursgewinn in den ersten Wochen lässt die Nachfrageseite gut dastehen.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Siemens-Aktie weniger gefragt?

Wenn man rein nach den Suchanfragen auf den gängigen Börseninformationsplattformen geht, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.