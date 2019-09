Siemens Healthineers Aktie: Morgen geht es los!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Am Dienstag (24. September) soll es losgehen. Was? Das neue Aktienrückkauf-Programm von Siemens Healthineers! Das Unternehmen teilte mit, dass dieser Aktienrückkauf am 16. September vom Vorstand beschlossen worden ist. Hier die Details des neuen Programms: Vom besagten 24. September an sollen bis spätestens zum 31. Januar 2020 eigene Aktien zurückgekauft werden. Wie viele? Nun maximal 2,1 Mio. Aktien, dafür sollen maximal



