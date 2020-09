Siemens Healthineers Aktie: In Korrektur-Laune!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Der Anteilschein von Siemens Healthineers hat in den letzten Handelswochen weiter an Wert verloren. So ist er nun auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement der vorangegangenen Abwärtsbewegung abgerutscht. Preislich ist das die Kursmarke von 35,67 Euro. So wie es Stand heute aussieht, konnte die Rücklaufzone den Kurs stabilisieren. Ob sich nun eine Aufwärtsbewegung einstellt, muss noch abgewartet werden. Übergeordnet ist das Papier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung