Siemens Healthineers Aktie: Kommt bald der Ausbruch?

Die Aktie von Siemens Healthineers konnte sich von ihrem Absturz im März zwar wieder erholen. Für einen waschechten Ausbruch samt Kursrallye reichte es bisher jedoch noch nicht. Stattdessen bewegt das Papier sich seit Juni zwischen 41 und 44 Euro seitwärts. Also ungefähr in derselben Range wie schon vor Beginn der Corona-Pandemie. Das bedeutet jedoch nicht, dass es ewig so weitergehen wird. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



