Siemens Healthineers Aktie: Keine halben Sachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Siemens Healthineers verstärkt seine Präsenz in Indien: Wie der deutsche Medizintechnikkonzern kürzlich bekannt gab, werde man in den kommenden 5 Jahren 160 Mio. Euro in ein neues Innovationscenter am indischen Standort Bengaluru investieren.

Demnach soll der Campus das bisherige Entwicklungs- und Forschungszentrum mit einer modernen Fabrik für medizinische Bildgebung verbinden. Damit will Healthineers Indien zu einer zentralen Fertigungsstätte für kostengünstige Produkte aufbauen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung