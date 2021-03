Siemens Healthineers-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Ende Oktober setzte bei der Siemens Healthineers-Aktie eine kräftige Aufwärtsbewegung ein, die nach der Jahreswende aufrechterhalten wurde und den Kurs am 8. Februar auf ein Hoch bei 49,990 Euro beförderte. Dabei handelte es sich um ein neues Allzeithoch. In der zweiten Februarhälfte kam es zur einer marktbedingten Korrekturbewegung, die den Kurs am 8. März bis auf 44,395 Euro zurückkommen ließ. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



