Siemens Healthineers Aktie: Kauf von Varian geplant!

Es gab Neuigkeiten von der Siemens Healthineers AG (kurz „Siemens Healthineers“). Das Unternehmen teilte mit, am Sonntag mit Varian Medical Systems, Inc. (kurz „Varian“) zu einer Vereinbarung gekommen zu sein. Derzufolge wird Siemens Healthineers Varian übernehmen. Das bedeutet konkret: Siemens Healthineers will alle Varian-Aktien kaufen. Der Kaufpreis soll bei 177,50 Dollar je Varian-Aktie liegen. Das würde dann einem Kaufpreis in Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



