Siemens Healthineers Aktie: Kann sich behaupten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Es war ein kurzer Ausflug unter die Marke von 35 Euro für die Aktie von Healthineers. Nach einigen Verlusten fand sich das Papier am Mittwoch auf diesem Niveau wieder, konnte sich aber schnell wieder davon erholen. Am Donnerstag ging es bei Handelsbeginn um weitere 1,4 Prozent nach oben, womit Healthineers schon wieder an der Marke von 36 Euro kratzt. Befürchtungen von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.