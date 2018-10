Siemens Healthineers-Aktie: Kann sich der Kurs nun wieder stabilisieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die Aktie von Siemens Healthineers hatte sich nach dem Börsengang im März zunächst sehr gut entwickelt. Begleitet von kleineren Gegenbewegungen stieg der Wert bis Ende August in der Spitze bis auf 39,80 Euro an, was einer Kurssteigerung von über 30 Prozent entsprach. Auf diesem Niveau war die Aktie aber trotz der starken Wachstumsperspektiven auf dem Gesundheitsmarkt fundamental teuer, mit einem KGV ...

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.