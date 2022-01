Siemens Healthineers-Aktie: Hervorragende Ausgangslage für 2022!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Allerdings befindet sich der Kurs heute Morgen bereits um 2 % im Plus, was auf ein Comeback der Bullen hindeutet. Das bärische Momentum seit Jahresbeginn hatte zuletzt deutlich an Kraft verloren.

Siemens Healthineers gehört weltweit zu den größten Herstellern von Medizintechnik. Von dem Know-how des Konzerns profitieren nicht nur Anleger, sondern auch die Bürger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung