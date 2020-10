Siemens Healthineers Aktie: Hammer-Nachricht! Start einer Kursrallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers gab am Mittwoch bekannt, dass sie einen Corona-Schnelltest auf den Markt bringen will. So soll binnen 15 Minuten ein Nachweis über eine mögliche Covid-19 Infizierung möglich sein. Das sei eine deutlich zeitsparendere Alternative zu den bisherigen PCR-Tests. Auch bietet es die Möglichkeit ohne medizinisches Fachpersonal eine Infizierung zu ermitteln. Auf die große Nachfrage sagte ein Unternehmens-Sprecher: „Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung