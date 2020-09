Siemens-Healthineers-Aktie: Geht es jetzt endlich wieder aufwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Es sind keine leichten Zeiten für die Anleger von Siemens Healthineers. Lange Zeit war die Aktie des Unternehmens so etwas wie ein Hoffnungsträger an den Börsen. Zwar konnten die Kurse nie sensationell stark in die Höhe springen, brachten langfristig aber dennoch ansehnliche Wertzuwächse. Nach einer milliardenschweren Kapitalerhöhung war es damit aber erst einmal vorbei. Zeitweise gaben die Kurse an nur einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



