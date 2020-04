Siemens Healthineers Aktie: Es wird investiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Coronavirus-Pandemie hin oder her – Siemens Healthineers investiert weiter. So teilte das Unternehmen am Dienstag mit, dass man mit dem „Bau einer neuen Logistikanlage“ (Standort Kemnath) begonnen hat. Dort gibt es eine Fertigung des Konzerns, und die neue Logistikanlage soll dazu als „Anbau“ gebaut werden. Es soll da um eine „Bruttogeschossfläche von rund 3.500“ Quadratmetern gehen, so Siemens Healthineers. Und die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



