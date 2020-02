Siemens Healthineers Aktie: Es hilft alles nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Eigentlich blickt Siemens Healthineers recht optimistisch in die Zukunft. Erst vor wenigen Tagen kündigte das Unternehmen an, künftig deutlich profitabler agieren zu wollen. Der Aktie hat das zuletzt jedoch wenig geholfen. Diese entwickelte sich, allen guten Aussichten zum Trotz, immer weiter gen Süden. Am Montag fand diese Entwicklung, angetrieben durch den Ausbruch des Coronavirus in Italien, ihren vorläufigen Höhepunkt.

Kommt jetzt der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung