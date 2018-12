Siemens Healthineers Aktie: Den Bullen geht die Puste aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

In der vergangenen Woche sah es lange Zeit so aus, als könnte die Aktie von Siemens Healthineers sich über der Marke von 38 Euro stabilisieren. Verluste in Höhe von 1,6 Prozent am Freitag schickten den Titel jedoch wieder auf 37,78 Euro zurück. Der Ausbruch aus der aktuellen Seitwärtsbewegung ist damit, zumindest für den Moment, gescheitert. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt davon jedoch unberührt und viele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.