Siemens Healthineers Aktie: Bisher keine Gegenanträge!

Da bei der Siemens Healthineers AG das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, findet hier die ordentliche Hauptversammlung (HV) 2020 bereits relativ früh im Kalenderjahr statt. Und zwar soll es am 12. Februar in München im „Internationalen Congress Center“ so weit sein. Auf der Internetseite von Siemens Healthineers lässt sich nachschauen, ob es zur anstehenden HV Gegenanträge gibt. Und da stand zum Zeitpunkt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



