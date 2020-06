Siemens Healthineers Aktie: Auf in den Dax?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mehr als zwei Jahre ist es nun her, dass Siemens Healthineers an die Börse ging. Bislang mit Erfolg: So legte der Kurs der Aktie (Ausgabepreis: 28 Euro) bis dato auf mehr als 43 Euro zu. Und auch die Corona-Krise konnte die Aktie, das Unternehmen ist immerhin wichtiger Zulieferer für diagnostische Geräte, mit einer einwandfreien V-Kurve hinter sich bringen und liegt mittlerweile ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung