Siemens Healthineers-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Der Aktie von Siemens Healthineers hat sich nach dem Corona-Crash und dem Rückfall auf ein Allzeittief bei 28,51 Euro sehr positiv entwickelt. Mitte März kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine kräftige Aufwärtsbewegung. So wurde bereits Ende April das Vorkrisenniveau erreicht. In der Folge ging es weiter nach oben, am 20. Mai kam es zum Sprung auf ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



