Siemens Healthineers Aktie: Aktion am Montag!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Zu Wochenbeginn meldete sich Siemens Healthineers bei Twitter mit der Mitteilung, dass man am Montag den Times Square „übernehme“ („we are taking over Times Square“, hieß es da wörtlich auf Englisch im Original). Um was es ging: Da war Siemens Healthineers offensichtlich einige Stunden mit Mitarbeitern und Werbung für eine Kampagne zur Brustkrebs-Vorsorge bei Frauen aktiv. Es klingt gut, wenn da ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung