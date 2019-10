Siemens Healthineers Aktie: 1,1 Mrd. Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens Healthineers gehört nicht gerade zu den Unternehmen, die ihre Aktionäre mit einer Vielzahl von Meldungen im PR-Stil überschwemmen. Das hat was für sich – sich nur dann melden, wenn es auch wirklich Substanzielles mitzuteilen gibt. Der Blick in den Finanzkalender zeigt, dass am 4. November die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht werden sollen. Wie kann das sein, da ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung