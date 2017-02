Siemens: Gute Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Siemens. Denn hier tut sich was. Nicht nur soll die Medizintechnik-Sparte an die Börse gebracht werden, es wird auch über ein Listing in den USA nachgedacht. Rami Jagerali hat letzte Woche die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten zusammengetragen:

Neues Allzeithoch in Sicht? Das Marktumfeld bleibt unverändert und doch könnte die Siemens-Aktie bald ein frisches Allzeithoch erreichen. Das könnte neue Investoren anlocken, jedoch derzeit noch vor Gewinnmitnahmen schützen.

Abspaltung voraus! Um sich deutlicher zu strukturieren will der Münchener Konzern noch in diesem Jahr Anteile an der Medizintechniksparte, dann genannt Healthineers, an die Börse bringen. Die Mehrheit der Aktien wird Siemens allerdings bei sich behalten und will auch in Zukunft in den Ausbau der Sparte investieren. Ob die Anteile an Investoren oder die eigenen Aktionäre gehen werden ist derzeit noch unklar.

Listing in den USA? Vor dem Hintergrund des geplanten Börsengangs wäre Vorstandschef Kaeser einem Listing in den USA nicht abgeneigt. Dadurch erhofft man sich nicht unerhebliche Mehreinnahmen.

Ein Zukunftsmodell? Für Siemens könnten Teilabspaltungen von rentablen Sparten durchaus zukunftsträchtig sein, denn die Strategie ist eine klassische Win-win-Situation da Anleger gezielter in einzelne Siemens-Sparten investieren können und auch der Konzern selbst flexibler bleibt.

Kann Siemens mit seinem neuen Ansatz die Anleger überzeugen? Wir halten Sie informiert.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse