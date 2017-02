Siemens: Gute Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Liebe Leser,

bei Siemens ticken die Uhren etwas anders – das Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab. Insofern konnte das Unternehmen bereits die Zahlen zum „1. Quartal“ veröffentlichen, denn das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres ging vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2016. Diese Daten sind durchaus gut ausgefallen: Der Gewinn stieg um 25% auf 1,9 Mrd. Euro, und der unverwässerte Gewinn pro Aktie kletterte von 1,89 auf 2,35 Euro je Aktie. Noch erfreulicher (an der Börse wird bekanntlich eher die Zukunft gehandelt):

Siemens hebt Gewinnprognose für 2017 an

Siemens hat die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Zuvor hieß es, es werden in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich 6,80 bis 7,20 Euro je Aktie verdient. Nun sollen es 7,20 Euro bis 7,70 Euro Gewinn pro Aktie werden. Das klingt natürlich gut!

Was nicht so gut klingt: Der Dachverband Kritische Aktionäre hat schwere Vorwürfe gegen das Siemens-Management erhoben. Am 1. Februar fand die Siemens-Hauptversammlung statt, bei welcher der Dachverband Gegenanträge stellte. So habe Siemens Windparkprojekte „ohne zureichende Konsultation der betroffenen indigenen Bevölkerung“ unterstützt und der Vorstand habe es versäumt, eine im Sinne von Menschenrechten und Umweltzerstörung einwandfreie Lieferkette auszuweisen.

Die Gegenanträge fanden zwar nur wenig Unterstützung und ich weiß auch nicht, inwiefern die Vorwürfe berechtigt sind. Was ich aber weiß: Ich finde es gut, dass Kritik wie diese überhaupt formuliert wird, und finde den Dachverband Kritische Aktionäre deshalb klasse.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse