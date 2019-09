Siemens: Groß im Geschäft!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Zum Wochenende hin haben die Aktien von Siemens noch einmal ordentlich zugelegt: Auf bis zu 98,06 Euro, ein Plus von rund 2,5 Prozent, ging es nach oben. Damit rettete sich die Aktie nicht nur knapp in ein Wochenplus, auf Monatssicht beträgt der Aufschlag mittlerweile rund zehn Prozent. Und auch aus dem Tagesgeschäft kommen bei Siemens positive Nachrichten – in diesem Fall ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



