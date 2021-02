Siemens Global Growth-Fonds: Auf das globale Wachstum setzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der Siemens Global Growth Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in den wichtigsten, wachsenden Märkten weltweit. Zu diesem Zweck wird aktuell zu 60 % in Unternehmen aus Nordamerika, Japan und Europa investiert. Am stärksten sind die Branchen Technologie, Unterhaltung, Medien, Telekommunikation und Biotechnologie vertreten. Das verwundert bei der Ausrichtung des Fonds nicht.

Um die Wachstumsunternehmen zu identifizieren, werden quantitative Methoden erhoben, genauer geht ...



