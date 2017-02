Siemens: Geschäftsjahr 2016 mit Rekordergebniss!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Liebe Leser,

das Geschäftsjahr 2016 war eines der stärksten in der Geschichte von Siemens, ohne Berücksichtigung von Beteiligungsverkäufen sogar das Beste. 2016 setzte Siemens knapp 80 Mrd € um, 5% mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz des industriellen Geschäfts ist um 13% auf 8,7 Mrd € angestiegen; kräftige Zunahmen bei Power and Gas, Energy Management sowie Wind Power and Renewables überwogen einen Rückgang bei Process Industries and Drives. Der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft stagnierte bei 5,4 Mrd €. Davon sollen die Aktionäre auch etwas haben.

Die einstige Sorgensparte mauserte sich in den vergangenen Jahren zum rentabelsten Geschäft

Die Dividende wird um 10 Cent auf 3,60 € je Aktie angehoben. Siemens will sein Medizintechnikgeschäft an die Börse bringen und setzt damit den stetigen Konzernumbau fort. Die einstige Sorgensparte mauserte sich in den vergangenen Jahren zum rentabelsten Geschäft. Die Medizintechnik firmiert unter dem Namen Healthineers – einer Wortschöpfung aus den englischen Begriffen für Gesundheit und Ingenieure – und ist mit einem Jahresumsatz von 13,9 Mrd € der zweitgrößte Umsatzbringer nach dem Kraftwerksgeschäft.

Weltweit arbeiten 45.000 Menschen in der Sparte. Mit dem Schritt will Siemens die Healthineers für Umbrüche im Markt mit medizinischer Technik rüsten. Der Zeitplan für den Börsengang ist noch offen. Für 2017 rechnet Siemens trotz mauer Branchenkonjunktur mit wachsenden Aufträgen und leichten Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn. Beim Ergebnis je Aktie werden 6,80 bis 7,20 € angepeilt.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse