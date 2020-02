Siemens Gamesa sieht trotz Auftaktverlust weiter gute Chancen für Windenergie

Weitere Suchergebnisse zu "Gamesa":

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenhersteller Siemens Gamesa setzt trotz eines schwachen Auftaktquartals weiter große Stücke auf die Geschäfte in den kommenden Jahren.



"Wir sind in einer Industrie mit riesigem Potenzial", erklärte Unternehmenschef Markus Tacke am Dienstag im spanischen Zamudio und verwies auf einen Rekordstand im Auftragsbuch. Die langfristigen Aussichten seien dank des Auftragsbestands von knapp 28,1 Milliarden Euro zum Ende des Jahres weiter stark, hieß es vom Unternehmen.

Im ersten Geschäftsquartal (bis Mitte Dezember) hatte Siemens Gamesa wie bereits vergangene Woche mitgeteilt einen Verlust von 174 Millionen Euro eingefahren, weil sich Projekte verzögert und zu Abschreibungen geführt hatten. Der Umsatz war um 12 Prozent auf 2 Milliarden Euro zurückgegangen. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt installierter Leistung an Land ("Onshore") sank auf 0,63 Millionen Euro (VJ: 0,76). Das habe vor allem an stärkeren Beiträgen aus Nordamerika und Asien sowie im Schnitt größeren Projekten gelegen, hieß es. Es sei kein einfaches Quartal gewesen, sagte Tacke./men/jha/