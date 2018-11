Siemens Gamesa kehrt zu Wachstum zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Gamesa":

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat im vierten Quartal wieder bessere Geschäfte verzeichnet.



Dank einer sich erholenden Auftragslage für Windenergieanlagen an Land stiegen die Umsätze im vierten Quartal im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, wie die Siemens-Tochter am Dienstag in Zamudio mitteilte.

Einsparungen sowie eine steigende Produktivität konnten den anhaltenden Preisdruck zum Teil ausgleichen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich im am 30. September beendeten Quartal auf 215 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Siemens Gamesa hier noch einen Verlust von 19 Millionen verzeichnet. Allerdings war das vierte Quartal des Vorjahres unter anderem von Abschreibungen geprägt. Netto verdiente der Konzern nun 25 Millionen Euro, verglichen mit einem Fehlbetrag von 147 Millionen Euro. Im Gesamtjahr 2017/18 erreichte Siemens seine Ziele.

Für das neue Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen nach den Rückgängen der Vorjahre wieder einen Umsatzanstieg von 9,1 Milliarden auf 10 bis 11 Milliarden Euro. Die bereinigte Ebit-Marge soll 7 bis 8,5 Prozent erreichen, nach 7,6 Prozent im Vorjahr./nas/jha/