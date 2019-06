Siemens Gamesa erhält Auftrag für 376 Megawatt-Projekt aus Taiwan

Weitere Suchergebnisse zu "Gamesa":

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa steht kurz vor einem Großauftrag in Taiwan.



Ein Konsortium aus dem Private-Equity-Investor Macquarie Capital und Swancor Renewable Energy habe unter dem Vorbehalt der abschließenden Investitionszustimmung Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 376 Megawatt für ein Offshore-Windenergie-Projekt bestellt, wie das MDax -Unternehmen am Montag im spanischen Zamudio mitteilte. Der Auftrag belaufe sich auf 20 Jahre und umfasse die komplette Betreuung und Wartung der Anlagen. Geplanter Baubeginn ist 2020. Zum finanziellen Volumen machte Siemens Gamesa keine Angaben.

Umgesetzt werden soll das sogenannnte Formosa 2-Projekt in örtlicher Nähe zum bereits bestehenden Formosa 1-Windpark. Formosa 1 ist gemäß Mitteilung das erste Offshore-Windenergie-Projekt Taiwans. Dort sollen bis Ende dieses Jahres 22 Offshore-Windturbinen entstanden sein. Formosa 2 soll eines der ersten Projekte werden, die komplett aus dem taiwanesischen Förderprogramm zur Zonenentwicklung entstehen. Taiwan will in diesem Zuge bis zum Jahr 2025 weitere 5,5 Gigawatt Offshore-Leistung realisieren./eas/mis/jha/