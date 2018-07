Siemens-Gamesa-Umsatz sinkt stärker als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Gamesa":

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa kämpft weiter mit dem Preisdruck der Branche und einer schwachen Nachfrage vor allem Mitte des vergangenen Jahres.



Hoffnung macht dagegen der anziehende Auftragseingang, der auf eine Belebung des Geschäfts in den kommenden Monaten schließen lässt. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres gingen Umsatz und operatives Ergebnis deutlich zurück. Der Erlös sei um 21 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro gefallen, wie die Siemens-Tochter am Freitag in der spanischen Stadt Zamudio mitteilte. Der Rückgang fiel damit deutlich höher aus als Experten ohnehin befürchtet hatten.