Siemens Gamesa: Kursgewinne voraus!

Der Aufwärtstrend ist beim Hersteller von Windkraftanlagen Siemens Gamesa ISIN: ES0143416115, mit Produktionsstätten in China, Europa, Indien und Brasilien weiterhin intakt. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Kurs in mehreren Schüben von Kursen unter 11,00 Euro auf ein 6-Monats-Hoch bei 29,14 Euro am 23. November, was einem Kursgewinn von etwa 165 Prozent in acht Monaten entspricht. Einerseits ganz schön viel Holz, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Siemens



mehr >