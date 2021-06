Siemens Gamesa: Es läuft ganz gut bisher!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Am 14. Juni hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine neue Trading-Chance hingewiesen. Der Artikel dazu hatte folgenden Titel: „Siemens Gamesa: Bei diesem Kurs könnte man einen „heißen Trade“ versuchen!“ Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel geschrieben hatten: „Siemens Gamesa ISIN: ES0143416115 hat von Kursen um 40,00 Euro auf bis zu 24,20 Euro am 10. Juni nachgegeben. Am Montag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung